Havar Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havar Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Havar Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Havar Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Havar Jensen 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håvar Grøntvedt Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Havar Jensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Havar Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Havar Jensen'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Havar Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Havar Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Havar Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Havar Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Fredrikstad

Havar Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Havar Jensen şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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