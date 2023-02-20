Henrik Kjelsrud Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kjelsrud Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Kjelsrud Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henrik Kjelsrud Johansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henrik Kjelsrud Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kjelsrud Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Kjelsrud Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Kjelsrud Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Kjelsrud Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Kjelsrud Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Kjelsrud Johansen 22 Mart 1993 tarihinde Gjøvik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Kjelsrud Johansen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Henrik Kjelsrud Johansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Henrik Kjelsrud Johansen'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrik Kjelsrud Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Kjelsrud Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Henrik Kjelsrud Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Kjelsrud Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2011 yılında Raufoss

30 Ağustos 2012 yılında Haugesund

20 Ocak 2014 yılında Odds BK

22 Ocak 2015 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2015 yılında Odds BK

22 Temmuz 2016 yılında Vålerenga

28 Şubat 2018 yılında Brann

1 Ağustos 2019 yılında Fredrikstad

Henrik Kjelsrud Johansen kimdir

Henrik Kjelsrud Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Kjelsrud Johansen şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Henrik Kjelsrud Johansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Henrik Kjelsrud Johansen nereli

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