Thomas Drage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Drage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Drage adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Drage Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Drage 22 Şubat 1992 tarihinde Mosjøen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Drage Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Drage, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 28 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Thomas Drage'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Drage Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Drage isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Drage Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Drage futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Tromsø IL

6 Ağustos 2015 yılında Sogndal IL

1 Mart 2016 yılında Varbergs BoIS

15 Temmuz 2016 yılında Falkenberg

16 Mart 2017 yılında Bodø/Glimt

28 Mart 2019 yılında Fredrikstad

Thomas Drage Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Drage şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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