Ole Langbraten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Langbraten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Langbraten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Langbraten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Langbraten 7 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Langbråten şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Langbraten Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ole Langbraten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ole Langbraten'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ole Langbraten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Langbraten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ole Langbraten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Langbraten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2021 yılında Fredrikstad

Ole Langbraten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Langbraten şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Råde IL, Fredrikstad FK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.