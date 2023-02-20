Brandur Hendriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandur Hendriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandur Hendriksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandur Hendriksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brandur Hendriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandur Hendriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandur Hendriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandur Hendriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandur Hendriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandur Hendriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandur Hendriksson 19 Aralık 1995 tarihinde Skálavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Brandur Hendriksson Olsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandur Hendriksson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Brandur Hendriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brandur Hendriksson'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandur Hendriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandur Hendriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Brandur Hendriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandur Hendriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında FC Kopenh. U19

23 Eylül 2014 yılında FC Kopenhag

1 Ocak 2016 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2016 yılında FC Kopenhag

17 Temmuz 2016 yılında Randers

21 Nisan 2018 yılında Hafnarfjördur

8 Ocak 2020 yılında Helsingborgs IF

24 Ocak 2023 yılında Fredrikstad

Brandur Hendriksson kimdir

Brandur Hendriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandur Hendriksson şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Brandur Hendriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Faroe Adaları takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 6 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brandur Hendriksson nereli

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