Simen Rafn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Rafn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Rafn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Rafn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Rafn 16 Şubat 1992 tarihinde Fredrikstad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Rafn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simen Rafn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simen Rafn'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Simen Rafn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Rafn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Rafn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Rafn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2016 yılında Gefle

8 Ocak 2017 yılında Lillestrøm

24 Mart 2021 yılında Aalesund

13 Ocak 2023 yılında Fredrikstad

Simen Rafn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Rafn şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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