Brage Skaret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brage Skaret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brage Skaret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brage Skaret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brage Skaret 28 Nisan 2002 tarihinde Skedsmokorset şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brage Skaret Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Brage Skaret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Brage Skaret'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brage Skaret Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brage Skaret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brage Skaret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brage Skaret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2018 yılında Vålerenga II

18 Aralık 2019 yılında Vålerenga

19 Ağustos 2022 yılında Fredrikstad

Brage Skaret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brage Skaret şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brage Skaret Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skedsmo FK (2008-2017)

Norveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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