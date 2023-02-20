Ludvig Begby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Begby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Begby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Begby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Begby 1 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Begby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Ludvig Begby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 1 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Ludvig Begby'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Begby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludvig Begby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Begby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Begby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Fredrikstad

Ludvig Begby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Begby şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ludvig Begby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fredrikstad FK (bis 7/2013)

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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