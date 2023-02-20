Noa Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noa Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noa Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noa Williams 27 Kasım 2001 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Noa Oliver Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noa Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Noa Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Noa Williams'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Noa Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noa Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noa Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noa Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

1 Temmuz 2019 yılında Brage U19

25 Şubat 2020 yılında Brage

1 Ağustos 2021 yılında Fredrikstad

Noa Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noa Williams şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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