Mikail Maden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Maden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Maden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Maden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Maden 17 Ocak 2002 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Maden Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Mikail Maden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail Maden'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikail Maden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Maden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikail Maden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Maden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2020 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2021 yılında Schalke 04 II

15 Ağustos 2022 yılında Fredrikstad

Mikail Maden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Maden şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mikail Maden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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