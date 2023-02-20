Stian Molde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Molde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Molde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Molde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Molde 19 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Stian Stray Molde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Molde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stian Molde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stian Molde'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stian Molde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stian Molde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stian Molde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Molde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Asker

8 Ocak 2019 yılında Fredrikstad

Stian Molde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Molde şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Stian Molde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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