Philip Sandvik Aukland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Sandvik Aukland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Sandvik Aukland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Sandvik Aukland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Sandvik Aukland 30 Aralık 1998 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Sandvik Aukland Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Philip Sandvik Aukland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 20 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Philip Sandvik Aukland'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Sandvik Aukland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Sandvik Aukland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Sandvik Aukland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Sandvik Aukland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Arendal Fotball

31 Aralık 2018 yılında IK Start II

4 Mart 2019 yılında Fram Larvik

19 Ağustos 2019 yılında IK Start II

20 Ağustos 2019 yılında Fredrikstad

Philip Sandvik Aukland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Sandvik Aukland şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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