Tim Bjorkstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Bjorkstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Bjorkstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Bjorkstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Bjorkstrom 8 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Tim Denny Björkström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Bjorkstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tim Bjorkstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Bjorkstrom'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Bjorkstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Bjorkstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Bjorkstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Bjorkstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında Brommapojkarna

1 Mart 2009 yılında Gröndals IK

30 Kasım 2009 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2015 yılında Djurgården

31 Mart 2017 yılında Östersund

30 Kasım 2017 yılında Djurgården

10 Ocak 2018 yılında Sirius

17 Ocak 2023 yılında Fredrikstad

Tim Bjorkstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Bjorkstrom şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Bjorkstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hanvikens SK, Hammarby IF, IF Brommapojkarna (2003-2007)

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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