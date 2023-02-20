Tim Bjorkstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Bjorkstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Bjorkstrom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Bjorkstrom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tim Bjorkstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Bjorkstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Bjorkstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Bjorkstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Bjorkstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Bjorkstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Bjorkstrom 8 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Tim Denny Björkström şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Bjorkstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tim Bjorkstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Bjorkstrom'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Bjorkstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Bjorkstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Bjorkstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Bjorkstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında Brommapojkarna

1 Mart 2009 yılında Gröndals IK

30 Kasım 2009 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2015 yılında Djurgården

31 Mart 2017 yılında Östersund

30 Kasım 2017 yılında Djurgården

10 Ocak 2018 yılında Sirius

17 Ocak 2023 yılında Fredrikstad

Tim Bjorkstrom kimdir

Tim Bjorkstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Bjorkstrom şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hanvikens SK, Hammarby IF, IF Brommapojkarna (2003-2007)

Tim Bjorkstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Bjorkstrom nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Eskil Topland Duesund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Topland Duesund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eskil Topland Duesund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Topland Duesund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bendik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bendik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Sweat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sweat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Sweat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sweat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!