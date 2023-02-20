Tage Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tage Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tage Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tage Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tage Johansen 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tage Johansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Tage Johansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tage Johansen'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tage Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tage Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tage Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tage Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Fredrikstad

Tage Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tage Johansen şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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