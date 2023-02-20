Mads Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Nielsen 26 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Lennart Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Nielsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mads Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 8 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Mads Nielsen'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2013 yılında Bröndby IF

30 Ocak 2014 yılında Valur

15 Ağustos 2014 yılında Bröndby IF

1 Eylül 2014 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2015 yılında Bröndby IF

24 Temmuz 2015 yılında Nest-Sotra IL

1 Ocak 2016 yılında Sandnes Ulf

8 Şubat 2018 yılında Fredrikstad

Mads Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Nielsen şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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