İnnocent Kingsley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnnocent Kingsley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnnocent Kingsley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnnocent Kingsley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnnocent Kingsley 24 Temmuz 2002 tarihinde Lafia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnnocent Kingsley Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İnnocent Kingsley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İnnocent Kingsley'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İnnocent Kingsley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kingsley4471/

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İnnocent Kingsley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnnocent Kingsley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İnnocent Kingsley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnnocent Kingsley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Plateau United

1 Şubat 2021 yılında Adanaspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Adanaspor

14 Şubat 2022 yılında Fredrikstad

İnnocent Kingsley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnnocent Kingsley şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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