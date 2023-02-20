Lucas Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lima 2 Nisan 2002 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Urbano Dias de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Lucas Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Lima'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sylvia

30 Kasım 2018 yılında Norrköping U17

1 Ocak 2020 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2021 yılında Norrköping

6 Ağustos 2021 yılında Östers IF

30 Kasım 2021 yılında Norrköping

3 Ağustos 2022 yılında Fredrikstad

Lucas Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lima şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping (-2020)

İsveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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