Havard Asheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Havard Asheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Havard Asheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Havard Asheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Havard Asheim 5 Şubat 1995 tarihinde Rolvsøy şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håvard Huser Åsheim şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Havard Asheim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Havard Asheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Havard Asheim'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Havard Asheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Havard Asheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Havard Asheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Havard Asheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Fredrikstad U19

1 Ocak 2013 yılında Fredrikstad

Havard Asheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Havard Asheim şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rolvsøy IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.