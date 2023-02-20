Oscar Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jansson 21 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Erik Kjøge Jansson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Oscar Jansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 9 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Jansson'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oscar Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fredrikstad II

9 Mart 2020 yılında Fredrikstad

Oscar Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jansson şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fredrikstad FK, Torp

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.