Filip Alexandersen Stensland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Alexandersen Stensland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Alexandersen Stensland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Alexandersen Stensland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Alexandersen Stensland 27 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Alexandersen Stensland Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Filip Alexandersen Stensland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Alexandersen Stensland'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Alexandersen Stensland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Alexandersen Stensland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Alexandersen Stensland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Alexandersen Stensland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Fredrikstad

Filip Alexandersen Stensland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Alexandersen Stensland şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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