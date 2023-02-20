Julius Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julius Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julius Magnusson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julius Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julius Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Magnusson 28 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Magnusson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Julius Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Julius Magnusson'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Julius Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Julius Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen U21

26 Şubat 2019 yılında Víkingur

9 Şubat 2023 yılında Fredrikstad

Julius Magnusson kimdir

Julius Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Magnusson şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vikingur Reykjavík, sc Heerenveen

Julius Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 5 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Julius Magnusson nereli

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