Riki Alba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riki Alba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riki Alba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riki Alba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riki Alba 2 Mart 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Riki Tomas Alba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riki Alba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Riki Alba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Riki Alba'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Riki Alba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riki Alba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riki Alba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riki Alba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2013 yılında Vålerenga

11 Ağustos 2014 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2014 yılında Vålerenga

30 Ocak 2015 yılında Baerum SK

31 Aralık 2015 yılında Vålerenga

2 Şubat 2016 yılında Varbergs BoIS

20 Haziran 2016 yılında Vålerenga

3 Ağustos 2016 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2016 yılında Vålerenga

1 Ocak 2017 yılında Asker

1 Ağustos 2017 yılında Grorud IL

1 Ocak 2018 yılında Lørenskog IF

30 Ağustos 2019 yılında Fredrikstad

Riki Alba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riki Alba şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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