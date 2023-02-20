Joannes Bjartalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joannes Bjartalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joannes Bjartalid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joannes Bjartalid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joannes Bjartalid 10 Temmuz 1996 tarihinde Tórshavn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joannes Bjartalid Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danish Football Agency yapmaktadır. Joannes Bjartalid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fredrikstad FK futbol takımında oynamaktadır. Fredrikstad FK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joannes Bjartalid'nin Fredrikstad FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joannes Bjartalid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joannes Bjartalid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joannes Bjartalid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joannes Bjartalid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KÍ Klaksvík

26 Ocak 2023 yılında Fredrikstad

Joannes Bjartalid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joannes Bjartalid şuan Fredrikstad FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Joannes Bjartalid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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