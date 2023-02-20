Albi Skendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Skendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albi Skendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albi Skendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albi Skendi 26 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albi Skendi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Albi Skendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Albi Skendi'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albi Skendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albi Skendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albi Skendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albi Skendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2019 yılında Yeovil Town

4 Mart 2022 yılında Orange County

Albi Skendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albi Skendi şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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