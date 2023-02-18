Aleksandar Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Sekulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Sekulic 7 Eylül 2003 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Sekulic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Sekulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Sekulic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Sekulicboyu ve yaşı kaç

Aleksandar Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Aleksandar Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2020 yılında Cukaricki U18

1 Ocak 2021 yılında Čukarički U19

10 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad U19

Aleksandar Sekulic kimdir

Aleksandar Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Sekulic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Sekulic nereli

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