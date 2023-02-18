Janko Lepojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Lepojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Lepojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janko Lepojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janko Lepojevic 27 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јанко Лепојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janko Lepojevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janko Lepojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janko Lepojevic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Janko Lepojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janko Lepojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janko Lepojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janko Lepojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19

Janko Lepojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janko Lepojevic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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