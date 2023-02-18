Lazar Radojicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Radojicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazar Radojicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Radojicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazar Radojicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Radojicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Radojicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Radojicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Radojicic 18 Eylül 2003 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Radojicic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Radojicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Radojicic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Radojicicboyu ve yaşı kaç

Lazar Radojicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Radojicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Lazar Radojicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Radojicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Slob. Uzice U19

5 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Lazar Radojicic kimdir

Lazar Radojicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Radojicic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lazar Radojicic nereli

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