Mihailo İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihailo İlic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihailo İlic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihailo İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihailo İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihailo İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihailo İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihailo İlic 2 Kasım 2000 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mihailo Ilić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihailo İlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mihailo İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihailo İlic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mihailo İlicboyu ve yaşı kaç

Mihailo İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihailo İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mihailo İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihailo İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Partizan U19

8 Temmuz 2019 yılında Radnik Bijelj.

3 Şubat 2020 yılında Zvezdara

30 Haziran 2020 yılında Radnik Bijelj.

14 Temmuz 2020 yılında Zvezdara

1 Şubat 2021 yılında Budućnost

11 Şubat 2022 yılında Zvezdara

31 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Mihailo İlic kimdir

Mihailo İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihailo İlic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Mihailo İlic nereli

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