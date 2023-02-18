Dusan Cubrakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Cubrakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Cubrakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Cubrakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Cubrakovic 21 Temmuz 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Чубраковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Cubrakovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Cubrakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Cubrakovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Cubrakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Cubrakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Cubrakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Cubrakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2013 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2015 yılında Čukarički

1 Ağu 2015 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2016 yılında Čukarički

1 Temmuz 2016 yılında Sindjelic Bg

21 Şubat 2017 yılında Čukarički

22 Şubat 2017 yılında BASK Belgrad

31 Ağu 2017 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2018 yılında Akad. Pandev

5 Ekim 2020 yılında Zlatibor

19 Ağu 2021 yılında SC Noravank

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad

Dusan Cubrakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Cubrakovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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