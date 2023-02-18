Nemanja Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Obradovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Obradovic 29 Mayıs 1989 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Обрадовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Obradovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Nemanja Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Obradovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Obradovicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Pobeda Prilep

30 Haziran 2009 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2010 yılında Drina Zvornik

31 Aralık 2010 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında FK Srem

31 Aralık 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2012 yılında Proleter

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında Vozdovac

29 Temmuz 2014 yılında AOK Kerkyra

17 Ocak 2015 yılında PAS Lamia

28 Temmuz 2015 yılında Acharnaikos

1 Ocak 2017 yılında Čukarički

30 Ağu 2017 yılında Stal Kamyanske

24 Ocak 2018 yılında FC Honka

27 Ağu 2018 yılında Spartak

22 Ocak 2020 yılında Kisvárda

5 Ekim 2020 yılında FK Indjija

26 Ocak 2021 yılında Neftchi

9 Şubat 2021 yılında Ap. Larisas

9 Mayıs 2021 yılında Kyzyl-Zhar

2 Eylül 2021 yılında Mladost

9 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Nemanja Obradovic kimdir

Nemanja Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Obradovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Nemanja Obradovic nereli

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