Aleksandr Ektov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ektov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ektov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Ektov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Ektov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ektov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ektov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ektov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Ektov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Ektov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Ektov 30 Ocak 1996 tarihinde Volokolamsk, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Эктов Александр Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Ektov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Ektov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Ektov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Ektov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexanderektov51/

Aleksandr Ektov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Ektov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Ektov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Ektov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında CSKA Moskova II

18 Temmuz 2016 yılında FK Dolgoprudnyi

2 Temmuz 2019 yılında Shinnik Yaroslav

5 Ağustos 2020 yılında Orenburg

Aleksandr Ektov kimdir

Aleksandr Ektov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Ektov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Volokolamsk (-11.2008), UOR Master-Saturn Egorjevsk (11.2008 - 2015)

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Aleksandr Ektov nereli

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