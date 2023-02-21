Renato Gojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Gojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Gojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Gojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Gojkovic 10 Eylül 1995 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Renato Gojković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Gojkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Renato Gojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Renato Gojkovic'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Gojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Gojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Gojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Gojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2012 yılında Sloboda Tuzla

5 Temmuz 2013 yılında Celik Zenica

7 Temmuz 2015 yılında NK Istra

25 Ocak 2018 yılında FK Partizani

24 Ocak 2019 yılında Zrinjski Mostar

18 Eylül 2020 yılında Orenburg

Renato Gojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Gojkovic şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renato Gojkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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