Aleksey Kenyaykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Kenyaykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Kenyaykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Kenyaykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Kenyaykin 23 Ağustos 1998 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кеняйкин Алексей Николаевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Kenyaykin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Kenyaykin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksey Kenyaykin'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Kenyaykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Kenyaykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksey Kenyaykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Kenyaykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Akademia KSS

22 Ağustos 2016 yılında Orenburg II

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg-2

1 Temmuz 2018 yılında Orenburg II

1 Temmuz 2019 yılında Orenburg

5 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

1 Haziran 2020 yılında Orenburg

Aleksey Kenyaykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Kenyaykin şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SDYuSShOR № 1 Samara

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.