Vladimir Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Obukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Obukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Obukhov 8 Şubat 1992 tarihinde Bukhara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Обухов Владимир Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Obukhov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Obukhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Obukhov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Obukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Obukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Obukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Obukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Spartak II

1 Ocak 2013 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Mordovia

6 Şubat 2019 yılında Tambov

30 Haziran 2019 yılında Mordovia

2 Temmuz 2019 yılında Sochi

2 Eylül 2019 yılında Tambov

1 Ekim 2020 yılında Rostov

9 Ağustos 2021 yılında Cezalı

1 Ocak 2022 yılında Orenburg

1 Temmuz 2022 yılında Cezalı

1 Ocak 2023 yılında Orenburg

Vladimir Obukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Obukhov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Obukhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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