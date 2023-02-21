Brian Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mansilla 16 Nisan 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Ezequiel Mansilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mansilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profute yapmaktadır. Brian Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Mansilla'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Mansilla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brianmansilla11/

Brian Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club II

21 Ocak 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2016 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2016 yılında Racing Club

21 Ocak 2019 yılında Gimnasia

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

6 Ağustos 2019 yılında Vitória Setúbal

2 Ağustos 2020 yılında Racing Club

20 Ağustos 2020 yılında Farense

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

1 Temmuz 2021 yılında Platense

30 Haziran 2022 yılında Racing Club

5 Temmuz 2022 yılında Orenburg

30 Haziran 2023 yılında Racing Club

Brian Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mansilla şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Brian Mansilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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