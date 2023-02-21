Stepan Oganesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Oganesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Oganesyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Oganesyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Oganesyan 28 Eylül 2001 tarihinde Mezhdurechensk, Kemerovo Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Оганесян Степан Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Oganesyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Stepan Oganesyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Oganesyan'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stepan Oganesyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Oganesyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stepan Oganesyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Oganesyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2019 yılında Spartak II

1 Temmuz 2020 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Orenburg

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Stepan Oganesyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Oganesyan şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stepan Oganesyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYUSSh im. Zinina (Mezhdurechensk)

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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