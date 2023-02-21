Lucas Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Vera 18 Nisan 1997 tarihinde Bernal şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Vera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Lucas Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Vera'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lanús

22 Ağustos 2018 yılında All Boys

30 Haziran 2019 yılında Lanús

1 Temmuz 2021 yılında Huracán

5 Temmuz 2022 yılında Lanús

20 Temmuz 2022 yılında Orenburg

Lucas Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Vera şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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