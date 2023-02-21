Gabriel Florentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Florentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Florentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Florentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Florentin 13 Mart 1999 tarihinde Gregorio de Laferrere şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da César Gabriel Florentín şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Florentin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Gabriel Florentin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Florentin'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Florentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Florentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Florentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Florentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Argentinos U20

1 Temmuz 2018 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos Jrs.

2 Ağustos 2022 yılında Orenburg

Gabriel Florentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Florentin şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

River Plate (2004-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.