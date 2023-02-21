Andrey Malykh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Malykh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Malykh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Malykh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Malykh 24 Ağustos 1988 tarihinde Kirov şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Малых Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Malykh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Malykh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Andrey Malykh'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Malykh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Malykh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrey Malykh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Malykh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Dinamo Kirov

1 Ocak 2010 yılında Gazovik Orenburg

Andrey Malykh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Malykh şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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