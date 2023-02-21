Dmitriy Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vorobyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Vorobyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vorobyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Vorobyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Vorobyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Vorobyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Vorobyev 28 Kasım 1997 tarihinde Kubanskaya Stepj, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Воробьёв Дмитрий Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Vorobyev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dmitriy Vorobyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Vorobyev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Vorobyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Vorobyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitriy Vorobyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Vorobyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Krasnodar II

1 Haziran 2015 yılında Krasnodar 2

22 Şubat 2018 yılında Afips Afipskiy

30 Haziran 2018 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında Hradec Kralove

20 Şubat 2019 yılında Nizhny Novgorod

5 Temmuz 2019 yılında Volgar

30 Haziran 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

1 Ocak 2021 yılında Orenburg

19 Temmuz 2021 yılında Sochi

30 Haziran 2022 yılında Orenburg

Dmitriy Vorobyev kimdir

Dmitriy Vorobyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Vorobyev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Vorobyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmitriy Vorobyev nereli

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