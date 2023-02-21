Diego Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Acosta 12 Kasım 2002 tarihinde Minga Guazú şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Emmanuel Acosta Curtido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Acosta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Diego Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Acosta'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2021 yılında Atlético-MG U20

22 Şubat 2022 yılında KamAZ

10 Temmuz 2022 yılında Orenburg

Diego Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Acosta şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Diego Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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