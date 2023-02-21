Danila Khotulev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Khotulev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Khotulev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Khotulev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Khotulev 1 Ekim 2002 tarihinde Orenburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хотулёв Данила Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Khotulev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Danila Khotulev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danila Khotulev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danila Khotulev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Khotulev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Khotulev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Khotulev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2019 yılında Zenit II

1 Ocak 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

10 Şubat 2022 yılında Orenburg

8 Ocak 2023 yılında Zenit 2 S-Pb

9 Ocak 2023 yılında Orenburg

Danila Khotulev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Khotulev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Danila Khotulev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 21 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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