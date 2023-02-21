Nikolay Titkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Titkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Titkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Titkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Titkov 18 Ağustos 2000 tarihinde Ryazan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Титков Николай Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Titkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolay Titkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Titkov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Titkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Titkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Titkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Titkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2021 yılında Orenburg

30 Haziran 2023 yılında Loko-Kazanka M.

Nikolay Titkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Titkov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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