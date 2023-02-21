Mateo Stamatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Stamatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Stamatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Stamatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Stamatov 22 Mart 1999 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Матео Марианов Стаматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Stamatov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H sports agency yapmaktadır. Mateo Stamatov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Stamatov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Stamatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Stamatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Stamatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Stamatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2017 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında UA Horta

11 Ağustos 2020 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Orenburg

Mateo Stamatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Stamatov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mateo Stamatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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