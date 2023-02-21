İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Basic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Basic 30 Nisan 2002 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Bašić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Basic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. İvan Basic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Basic'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U19

10 Ocak 2021 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2022 yılında Orenburg

İvan Basic kimdir

İvan Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Basic şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

İvan Basic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Basic nereli

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