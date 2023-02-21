Mikhail Sivakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sivakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Sivakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikhail Sivakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikhail Sivakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sivakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikhail Sivakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sivakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Sivakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Sivakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Sivakov 16 Ocak 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сиваков Михаил Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Sivakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mikhail Sivakov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mikhail Sivakov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Sivakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Sivakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mikhail Sivakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Sivakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında BATE II

1 Ocak 2005 yılında BATE Borisov

31 Ocak 2009 yılında Cagliari

1 Ocak 2010 yılında Piacenza

30 Haziran 2010 yılında Cagliari

1 Ocak 2011 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2011 yılında Cagliari

25 Ağustos 2011 yılında Zulte Waregem

13 Ağustos 2012 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2012 yılında Zulte Waregem

1 Ocak 2013 yılında BATE Borisov

20 Mart 2014 yılında Gomel

1 Temmuz 2014 yılında Chornomorets

1 Ocak 2015 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2015 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

24 Temmuz 2018 yılında Orenburg

Mikhail Sivakov kimdir

Mikhail Sivakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Sivakov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Sivakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikhail Sivakov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Nazlım isminin anlamı nedir, Nazlım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nazlım isminin anlamı nedir, Nazlım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Diego Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bader Abaelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Abaelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bader Abaelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Abaelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Obukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Obukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!