Mikhail Sivakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Sivakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Sivakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Sivakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Sivakov 16 Ocak 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сиваков Михаил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Sivakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mikhail Sivakov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mikhail Sivakov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Sivakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Sivakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mikhail Sivakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Sivakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında BATE II

1 Ocak 2005 yılında BATE Borisov

31 Ocak 2009 yılında Cagliari

1 Ocak 2010 yılında Piacenza

30 Haziran 2010 yılında Cagliari

1 Ocak 2011 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2011 yılında Cagliari

25 Ağustos 2011 yılında Zulte Waregem

13 Ağustos 2012 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2012 yılında Zulte Waregem

1 Ocak 2013 yılında BATE Borisov

20 Mart 2014 yılında Gomel

1 Temmuz 2014 yılında Chornomorets

1 Ocak 2015 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2015 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2017 yılında Orenburg

1 Temmuz 2017 yılında Amkar Perm

24 Temmuz 2018 yılında Orenburg

Mikhail Sivakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Sivakov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Sivakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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