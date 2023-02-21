Nikolay Sysuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Sysuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Sysuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Sysuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Sysuev 19 Mayıs 1999 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сысуев Николай Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Sysuev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Anatoliy Nikolaev yapmaktadır. Nikolay Sysuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Sysuev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Sysuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Sysuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Sysuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Sysuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Volga-Olimpiets

7 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Orenburg

Nikolay Sysuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Sysuev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolay Sysuev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Nizhniy Novgorod

Rusya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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