Timur Ayupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Ayupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Ayupov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Ayupov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Ayupov 26 Temmuz 1993 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аюпов Тимур Ансарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Ayupov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timur Ayupov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Timur Ayupov'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Ayupov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Ayupov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Timur Ayupov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Ayupov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında LFK Rubin Kazan

1 Temmuz 2013 yılında Rubin 2

1 Temmuz 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2016 yılında Volga-Olimpiets

12 Temmuz 2019 yılında Orenburg

Timur Ayupov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Ayupov şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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