Jimmy Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Marin 8 Ekim 1997 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Marín Vílchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Marin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Consultants S.R.L yapmaktadır. Jimmy Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Marin'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jimmy Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Herediano

2 Temmuz 2016 yılında Belén FC

31 Aralık 2016 yılında Herediano

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

6 Şubat 2020 yılında FC Ashdod

8 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

9 Temmuz 2020 yılında Saprissa

2 Temmuz 2022 yılında Orenburg

Jimmy Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Marin şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jimmy Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Herediano, Deportivo Saprissa

Kosta Rika takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Kosta Rika U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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