Kirill Pechenin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Pechenin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Pechenin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Pechenin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Pechenin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Pechenin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Pechenin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Pechenin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Pechenin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Pechenin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Pechenin 18 Mart 1997 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Печенин Кирилл Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Pechenin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Kirill Pechenin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Pechenin'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Pechenin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirillpechenin/

Kirill Pechenin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Pechenin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Pechenin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Pechenin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Orsha

30 Haziran 2017 yılında Vitebsk II

1 Temmuz 2017 yılında Naftan

31 Aralık 2017 yılında Vitebsk II

1 Ocak 2018 yılında Vitebsk

5 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest

13 Şubat 2021 yılında Rukh

1 Ocak 2022 yılında Orenburg

Kirill Pechenin kimdir

Kirill Pechenin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Pechenin şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Pechenin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 2 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kirill Pechenin nereli

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